Püttlinger großzügig beim Suppenkauf : Feuerwehr-Erbsen bringen 7000 Euro für die Fluthilfe

Püttlingen Püttlinger Wehr kochte für guten Zweck.

Knapp 600 Portionen Erbsensuppe verteilten die Ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Feuerwehr-Löschbezirks Püttlingen Stadt am Samstag. „Jeder spendete, so viel wollte. Einen festen Preis für unsere Suppe mit Wursteinlage gab es nicht. Insgesamt 7000 Euro haben wir so sammeln können. Das Geld werden wir den Opfern der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zukommen lassen“, berichtet Löschbezirksführer Matthias Klein. „Unser Plan“, so Klein, „ist es, mit unserer Spende die Feuerwehreinsatzkräfte und deren Familien zu unterstützen. Sechs Kameraden ließen bei der Flutkatastrophe ihr Leben.“