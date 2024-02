Feuerwehr- und Polizeieinsatz Feuer in Püttlinger Wäscherei

Die Püttlinger Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Pickardstraße, Ecke Dasbachstraße ausrücken. Der Brand war in einer Wäscherei im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, als die Feuerwehr eintraf, kam Rauch aus den Geschäftsräumen. Das Feuer „konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehr berichtet, dass ein Trupp unter Atemschutz die Löscharbeiten in der Wäscherei vornahm. Auch sei das angrenzende Treppenhaus verqualmt gewesen, daher betrat ein weiterer Trupp unter Atemschutz von dort das Wohnhaus, um nach weiteren Personen zu suchen. Schließlich wurden auch zwei Personen aus dem Gebäude geführt und vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz dauerte, einschließlich „Belüftungsmaßnahmen“, gut eineinhalb Stunden.