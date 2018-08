später lesen Wer hat’s gesehen? Fahrrad in Püttlingen geklaut FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Aus einer kurzzeitig offenstehenden Garage in der Schleitenstraße in Püttlingen ist ein Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntag zwischen 15 und 15.40 Uhr.