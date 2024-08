Polizei-Plymouth von 1968 Fahren wie Dirty Harry, nur ohne Kugelhagel

Mit so einem krachte schon Clint Eastwood als „Dirty Harry“ durch ein Schaufenster, und in so mancher amerikanischen Krimiserie der 1960er, 1970 Jahre brauste er mit Sirenengeheul durchs Bild: ein US-amerikanischer Streifenwagen der Marke Plymouth. Und nun steht so einer direkt an der L136 am Ortsausgang von Püttlingen in Richtung Völklingen, erntet verwunderte Blicke vorbeifahrender Autofahrer.