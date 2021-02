Es geht um’s Geld : Auch der Püttlinger Haushalt steht Mittwoch zur Debatte

Püttlintgen Großes Programm im Stadtrat. – Ratssitzungen künftig per Videokonferenz? – Zuschuss für Generationenhaus.

Der Püttlinger Stadtrat tritt am kommenden Mittwoch, 24. Februar, 17 Uhr, zur öffnetlichen Sitzung in der Stadthalle (Am Burgplatz) zusammen. Dabei geht es in mehreren Punkten auch um den Haushalt der Stadt und ihres Eigenbetriebs „Technische Dienste der Stadt Püttlingen“: Die Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres steht auf dem Programm, ebenso das Investitionsprogramm für die Stadt bis 2024, der Stellenplan sowohl für die städtischen Bediensteten als auch für die des Eigenbetriebs, zudem Wirtschaftsplan und Investitionsprogramm des Eigenbetriebs 2021. Auch um die Finanzen von Haus- und Grundstücksbesitzern geht es, denn die Gebühren für die Entwässerung von Grundstücken und die Abwassergebühren stehen ebenfalls zur Debatte.