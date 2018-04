„Erlesenes“ in Püttlinger Buchhandlung Balzert

Die Püttlinger Buchhandlung Balzert (Pickardstraße 31) lädt zu drei Veranstaltungen ein: Für alle, die selbst Spaß am oder Lust aufs Schreiben haben, gibt es am Montag, 9. April, 16 bis 18 Uhr, eine Schreibwerkstatt mit dem SZ-Redakteur und Püttlinger Autor Marco Reuther (kostenlos, aber mit Anmeldung in der Buchhandlung). Am Donnerstag, 12. April, 19 Uhr, folgt eine Lesung mit Marco Reuther aus seinem Saarland-Fantasy-Roman „Der Lemmes – Das Saarland hat ein Geheimnis“ (Ulrich Burger Verlag): Zur Rettung des letzten Lemmes müssen die Helden der Geschichte in die saarländische Vergangenheit eintauchen und dabei auch die Frage klären: Wer oder was ist eigentlich dieser Lemmes aus dem freundlichen saarländischen Vorwurf: „Du bist wohl vom Lemmes gepickt?“

Und am Donnerstag, 19. April, 19 Uhr, folgt eine Premierenlesung: Der Schiffweiler Autor Michael Beer, Redakteur der SZ in Neunkirchen, liest aus aus seinem frisch erschienenen Roman „Belas & Euryn – Die Warnung des Allbios“. Der Roman beginnt im Saarland, allerdings in ferner Zukunft: In etwa 2500 Jahren, wenn unsere Welt ganz anders aussieht. – Aus dem Klappentext: „Belas und Euryn sind Außenseiter in ihrem kleinen Volk, das sich schlichte Wohnhöhlen in alte Bergehalden gegraben hat. Das Leben ist hart, die Menschen, die in grauer Vergangenheit hier lebten, sind vergessen. Doch die Vergangenheit ist noch da. Und sie hält den Tod bereit – einen verführerischen Tod, der Feinde anlockt, die keine Skrupel kennen. So müssen sich Belas und Euryn auf eine gefahrvolle Reise zu fremden Völkern begeben.“ Der Eintritt zu den Lesungen ist frei.

Anmeldung in der Buchandlung Balzert, Tel. (0 68 98) 6 27 07.