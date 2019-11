Elisabeth Kammer : „Wenn andere froh waren, war ich es auch“

Püttlingen Die 81-jährige Elisabeth Kammer aus Püttlingen hat für ihr Engagement bei der Arbeiterwohlfahrt die Bundesverdienstmedaille erhalten.

Elisabeth Kammer ist eine von drei Frauen im Regionalverband, die vom Bundespräsidenten mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet wurden (wir berichteten). Die 81-Jährige wurde wegen ihres jahrzehntelangen Engagements bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) geehrt. Wir haben sie in der Püttlinger Awo-Begegnungsstätte getroffen. „Gehen Sie durch die rote Tür mit dem roten Briefkasten“, hatte ihre Tochter Pia Kammer als Wegbeschreibung durchgegeben. Der Eingang zur Begegnungsstätte in der Ortsmitte ist etwas versteckt.

Pia Kammer ist die Vorsitzende der Begegnungsstätte. Sie leitet heute die Geschäfte. Sie arbeitet in einem Supermarkt und nimmt sich jeden Dienstag Zeit, um früher zu gehen und für alte Menschen in Püttlingen zu kochen. Damit hat sie das Erbe ihrer Mutter Elisabeth übernommen – und ihre Schwester Kerstin hilft dabei nach Kräften.

Die beiden Töchter führen Regie, denn die Mama ist heute nur noch dabei. Sie sitzt im Rollstuhl und hat nach einer plötzlichen Augenerkrankung nur noch eine minimale Sehkraft. Direkt nach der Verleihung der Bundesverdienstmedaille musste sie in die Augenklinik. Inzwischen ist Elisabeth Kammer zuhause, eine weitere Operation steht an.

Elisabeth Kammer ist heute aber da. Es ist Dienstag, ein Begegnungsabend. „Ich habe mit 16 den Beruf der Kinder- und Säuglingskrankenschwester gelernt und mit 21 Jahren geheiratet. Ich arbeitete in Kleinblittersdorf und im Rankenhaus Wadgassen. Nach der Heirat habe ich aufgehört, wie das damals halt so war. Sechs Kinder kamen zur Welt, drei Jungen und drei Mädchen. Alle sind heute noch gesund und haben mir neun Enkel und zwei Urenkel beschert. Ich bin damit sehr zufrieden“, sagt die 81-Jährige, die sich unter Tränen über die Auszeichnung freute. So beschreibt es Tochter Pia: „Meine Mama weinte, als sie von der Auszeichnung hörte, so bewegt war sie von der Anerkennung.“

Dabei sei Anerkennung nie ihr Antrieb gewesen. „Als ich den Schwesternberuf lernte, war ich bei Nonnen. Was die mir beigebracht haben, habe ich nie vergessen. Aus dieser Zeit stammt auch mein Leitspruch, dass man nicht nachdenken soll, wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun“, berichtet Elisabeth Kammer: „Wenn andere froh waren, war ich es auch. In der Familie bin ich später Putzen gegangen, um meinen Kindern Anschaffungen zu ermöglichen. In der Freizeit kümmerte ich mich um Flüchtlinge und Auswanderer. Die riefen zum Teil sogar nachts bei mir an, wenn sie Probleme hatten.“ Sie schreckte nicht davor zurück, Auswandererfamilien den Strom zu bezahlen, wenn die Zählersperre drohte: „Das Geld habe ich nie wiederbekommen. Aber was machts. . .“