Einbrecher halten die Polizei im Köllertal in Atem

Einbrecher haben am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag das Köllertal heimgesucht. Wie die Polizei meldet, kam es am Donnerstag zwischen 18 und 20.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch am Püttlinger Rathausplatz. Nachdem zunächst ein Bewegungsmelder an der Wand des dreigeschossigen Gebäudes beschädigt worden war, gelangte der bislang unbekannte Täter in einen Kellerraum und danach über eine Hintertür ins Treppenhaus. Von dort flüchtete der Eindringling unerkannt, ohne weiteren Schaden anzurichten. Von Michael Emmerich