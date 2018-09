später lesen Werksausschuss Im Werksausschuss geht’s um Energie und Einbahnstraße Teilen

Der Werksausschuss des Püttlinger Stadtrates trifft sich am Mittwoch, 26. September, 18 Uhr, im Rathaussaal zu einer öffentlichen Sitzung, in deren Vorfeld schon um 17.30 eine Ortsbesichtigung am ehemaligen Spielplatz in der Behringstraße 3 beginnt.