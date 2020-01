Alternative zum ÖPNV : Püttlinger Verein wirbt für „Bürgerbus“

Püttlingen Das Projekt soll mit Spenden finanziert werden. Es fehlen nur noch freiwillige Helfer.

Was bewegt das Land? „Wir wollen mit dem Bürgerbus für Püttlingen vor allem die Nahmobilität mit einer starken sozialen Komponente verbessern“, heißt es in einem Flyer des Vereines „Bürgerbus Püttlingen“ (BBeV). Das bedarf der Erläuterung. Rainer Gude, Vorsitzender des im April 2019 gegründeten BbeV, hat der „Saarbrücker Zeitung“ das Projekt erläutert.

Beim Bürgerbus-Projekt gehe es keineswegs darum, eine Konkurrenz zu bereits bestehenden Verkehrsträgern des ÖPNV aufzubauen, als vielmehr um dessen sinnvolle Erweiterung. Gude: „Wir haben in Püttlingen viele kleine abgelegene Ortsteile mit großen Höhenunterschieden. Ohne eigenes Fahrzeug ist es kaum möglich, besonders für bewegungseingeschränkte Mitbürger, von A nach B zu kommen.“ Gesetzt den Fall, den Bürgerbus gäbe es schon (der Stadtrat hat bereits einstimmig Grünes Licht gegeben – die SZ berichtete) können Bürger einen Tag vor Fahrantritt telefonisch angeben, wo sie 24 Stunden später gerne hin möchten. Innerhalb des Stadtgebietes wird dann von den Orga-Helfern des Vereines die tägliche Fahrtroute (an vorerst vier Wochentagen) geplant. Zusätzlich sei der Start eines Linienverkehrs von Altenkessel über Ritterstraße, Püttlingen, Köllerbach nach Schwalbach und zurück angedacht.

Info-Veranstaltung „Bürgerbusse – was bewegt das Land?“ am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr, im Schlösschen/Völklinger Straße in Püttlingen. Auskunft auch telefonisch unter (06898) 80 90 02 oder per E-mail an rainer.gude@buergerbus-puettlingen.de.