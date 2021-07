Wenn der Bau-Investor das Telefon zum Koch umstellt : Bauvorhaben aus dem Wok

Die unerwartete Würze des Lebens kann auch mal Sojasauce sein. Jedenfalls erlebten wir ein kleines Kuriosum bei der Recherche zum Bauprojekt, das mit einem hübschen Mehrfamilienhaus auch den Ortseingang Köllerbach verschönern soll.

Wir wollten am Montag mit der in das Projekt involvierten und noch jungen „BIBA Bau GmbH“ in Saarbrücken Kontakt aufnehmen. Doch unter deren Nummer meldete sich nicht die GmbH selbst, sondern ein im selben Haus befindliches China-Bistro, genauer: ein Mann, der – das war deutlich zu hören – gerade eifrig in Wok-Töpfen rührte. Wir vermuten zudem, dass er, wegen sprachlicher Verständigungsprobleme, unser Anliegen nicht so ganz verstanden hat. Allerdings betonte er, bevor er entnervt auflegte, dass er gerade gar keine Zeit und viel Arbeit habe. Was wir ihm, anhand der heftig klappernden Töpfe und der gestressten Stimme, auch unbesehen glauben. Und irgendwie hab’ ich jetzt Lust auf Frühlingsrolle.