Aus dem Polizeibericht : E-Kleinfahrzeug betrunken gesteuert: aus Kurve geflogen

Foto: dpa/Stefan Puchner

Püttlingen Dass auch Elektro-Kleinfahrzeuge nur nüchtern gefahren werden sollten, zeigte sich am Donnerstagnachmittag in der Köllertalstraße in Püttlingen: Ein 42-Jähriger „verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein vierrädriges Elektrofahrzeug“, heißt es im Polizeibericht.

