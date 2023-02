Hilfe mit Handarbeit und ltem Kerzenwachs : Wärme-Kerzen für die Ukraine

Von links: Robert Breinig vom DRK Ortsverein Püttlingen gießt in den Räumen des Ortsvereins in Püttlingen gemeinsam mit den Ukrainerinnen Olga, Iryna, Tanja und Oksana spezielle Wärme-Kerzen für die Ukraine. Foto: BeckerBredel

Püttlingen „Ofen“ aus altem Wachs – DRK Püttlingen fördert Hilfsprojekt von Ukrainerinnen.

Zur Herstellung spezieller Kerzen für die Ukraine trafen sich ukrainische Flüchtlinge mit freiwilligen Helfern beim Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes in Püttlingen. „Die Grundidee stammte von Tanja“, erzählte Robert Breinig vom DRK. Die Ukrainerin stellte zunächst 15 dieser Kerzen zu Hause her. „Wir haben von Anfang an Kontakt zu den Geflüchteten, die in Püttlingen untergebracht sind“, erzählt Breinig weiter. „Als wir von dem Projekt hörten, hatten wir den Geflüchteten angeboten, dass sie diese Kerzen auch bei uns herstellen können und unsere Räume zur Verfügung gestellt“, sagt der Beisitzer der DRK-Kreisverbandes Saarbrücken.