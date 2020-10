Mit dem Auto ins Klassenzimmer : „Inititive gegen Elterntaxis“ der Stadt Püttlingen

Püttlingen Abseits der Grundschulen werden „Eltern Hol- und Bringzonen“ eingerichtet und der Schulweg sicherer gestaltet.

Die Püttlinger Stadtverwaltung will ein Konzept anstoßen, um gemeinsam mit Eltern und Schulen den Schulweg sicherer zu gestalten. Hintergrund ist die nicht nur in Püttlingen gemachte Beobachtung, dass einige Eltern ihre Kinder am Morgen gerne „bis in den Klassensaal“ fahren würden, was zu teils unübersichtlichem Verkehr direkt vor den Schulen führt. „Autos stehen kreuz und quer auf Gehwegen. Es wird mitten auf der Straße angehalten, Bushaltestellen werden blockiert, es herrscht vor der Schule fast mehr Verkehr als in Hauptstraßen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Somit würden genau die Gefahren, die für Eltern ein Grund sind, ihre Kinder zur Schule zu fahren, oft erst durch „Elterntaxis“ verursacht.