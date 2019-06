Interview mit der neuen Püttlinger Bürgermeisterin Denise Klein : „Die Kitas und Schulen liegen mir am Herzen“

Püttlingen Die erste Sozialdemokratin an der Spitze der Püttlinger Verwaltung spricht über ihre Ziele und ihr Verhältnis zu Kramp-Karrenbauer.

Vor zehn Jahren kandidierte Denise Klein (SPD) – wie auch eine FDP-Kandidatin und ein unabhängiger Bewerber – gegen den amtierenden Bürgermeister Martin Speicher (CDU). Damals verpasste sie die Stichwahl um zwei Stimmen. Diesmal kam die 52-Jährige knapp hinter Edmund Altmeyer (CDU) in die Stichwahl und siegte dort mit 53,7 zu 46,3 Prozent. In der neuen Legislaturperiode hat die CDU im Püttlinger Stadtrat 15, die SPD 11 Sitze. Je zwei Sitze haben Linke, Grüne und AfD, einen Sitz hat die Freie Wählergemeinschaft.

KLEIN Na ja, nach 34 Jahren im Knappschaftsklinikum Püttlingen um einen Auflösungsvertrag zu bitten, das ist schon emotional. Ich war – halbtags – 28 Jahre Krankenschwester in der Gynäkologie, dann drei Jahre in der neurologischen Früh-Reha. Dort habe ich Patienten, die lange auf der Intensivstation waren, auf die herkömmliche Reha vorbereitet.

KLEIN Nicht nur das. So wie kein Patient gleich ist, so sind auch in der Verwaltung und in der Kommunalpolitik viele Dinge immer wieder etwas anders.