Köllertal/Saarbrücken/Warndt : Die Heiligen drei Könige bleiben im Home-Office

Beim Verpacken der Segensbriefe in Püttlingen, Liebfrauen, von links: Sophie Seiwert, Philippe Rupp, Margarethe Fisch und Lilly Waltner. Foto: Pfarreiengemeinde Püttlingen

Köllertal/Saarbrücken/Warndt Der Segen kommt per Post und „to go“: Sternsinger-Aktion im Regionalverband – eine Auswahl.

Auch in diesem Jahr sehen viele Kirchengemeinden davon ab, die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen zu lassen. Stattdessen gibt es den Segen kontaktlos – per Post oder „to go“. Normalerweise sind sie immer um den Dreikönigstag am 6. Januar herum unterwegs: Die Sternsinger – Kinder, die verkleidet als die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus ziehen, Spenden für den guten Zweck sammeln und Segenswünsche an den Haustüren hinterlassen. „20*C+M+B+22“ – das steht nicht für Caspar, Melchior und Balthasar, sondern für „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“.

Zum Schutz der Kinder vor Corona haben sich die katholischen Kirchengemeinden im Regionalverband, wie bereits im vergangen Jahr, Alternativen zur klassischen Haustürsammlung überlegt.

In der Pfarreiengemeinschaft Püttlingen kommt der Segen mit der Post. Gemeindereferentin Manuela Breit, Pastoralreferent Klaus Friedrich und ihr Team aus etwa 250 Helfern verpacken hierfür 10 000 Briefe, darin enthalten: das Segenszeichen und Informationen zur Sternsinger-Aktion. Die Din-A5-Briefumschläge werden in die Briefkästen aller Haushalte in Püttlingen, Köllerbach und dem Riegelsberger Ortsteil Walpershofen eingeworfen. Zum Start der Verteil-Aktion sollen in allen katholischen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft am Samstag, 8. Januar, 10 Uhr, die Glocken läuten. Spenden können überwiesen oder – in einem Umschlag – am Püttlinger Pfarrheim Liebfrauen eingeworfen werden (Kardinal Maurer Straße 17, Schwarzer Briefkasten „Jugendstelle“, Leerung mehrmals täglich) Weitere Infos bei Manuela Breit, Tel. (0 68 98) 6 94 03 34 oder Klaus Friedrich, Tel. (0 68 98) 68 98 90.

Die Pfarreiengemeinschaft St. Jakob Alt-Saarbrücken wird Segenstüten in die Briefkästen werfen, und sie wird Spendenbüchsen mit Segensgrüßen in Geschäften des Stadtteils aufstellen. „Persönlich“ kommen Sternsinger zu den Gottesdiensten am 8. und 9. Januar. Nach diesen bleiben die Kirchen einige Stunden offen, in denen der Segen abgeholt, eine Spende hinterlegt werden kann, während ein Videogruß der Alt-Saarbrücker Sternsinger gezeigt wird.