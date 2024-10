Frisches aus dem heimischen Wald Mehr als 300 Pilzarten bei Püttlinger Ausstellung – Vor einer Sorte warnen die Experten

Herbstzeit ist Pilzezeit: Champignon, Steinpilz, Pfifferling und Co. konnte man am Wochenende in Püttlingen im Vereinsheim der Sportanlage Breitwies bewundern. Organisiert wurde die zweitägige Ausstellung von der Pilz-Interessengemeinschaft (IG) „Die Drieschlinge“. – „Drieschling“ ist der alte saarländische Name des Wiesenchampignons. Die Gruppe hat sich vor 25 Jahren im Dudweiler Ortsteil Herrensohr gegründet. Dort trifft sie sich alle 14 Tage.