DJK Püttlingen Der größte Erfolg in der Geschichte der DJK Püttlingen

Bei ihrem „Meister-Stück“ hat sie es richtig krachen lassen: Die DJK Püttlingen, die bis 2020 noch in der Kreisliga spielte, hat sich durch ein 10:0-Schützenfest vor etwa 400 Zuschauern im Heimspiel gegen die SF Heidstock am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Köllertal/Warndt gesichert. „Auch wenn es zwischendurch etwas holprig war, am Schluss war es verdient“, blickt Spielertrainer Manuel Haag zurück. Nach dem 21. Spieltag hatte der Vorsprung des Spitzenreiters auf Verfolger SG Großrosseln-St. Nikolaus II neun Punkte betragen. Vor dem letzten Spieltag war er auf drei Punkte zusammengeschmolzen, ehe die DJK mit dem Kantersieg die letzten Zweifel am Titelgewinn beseitigte.