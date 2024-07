Ihr Kinderlein kommet Püttlingen braucht mehr Kita-Plätze

Ist Püttlingen die neue Stadt der Liebe? Fast könnte man’s meinen, denn im neuen Vorschulentwicklungsplan der Stadt heißt es unter anderem, dass in Püttlingen in den Jahren 2018 bis 2023 „ein kontinuierlicher Anstieg in der Geburtenentwicklung deutlich erkennbar“ sei, besonders 2023 gab es einen beträchtlichen Geburtenzuwachs; „die Geburtenentwicklung in Püttlingen deckt sich demzufolge nicht mit dem bundesweiten Trend des Geburtenrückgangs.“ Im Jahr 2023 gab es 228 „neue Püttlinger“, 2022 waren es 175, im Jahr 2021 wurden 153 Kinder geboren.