Sommerprogramm des Kulturbahnhofs Sommerfahrplan für Püttlinger Kulturbahnhof

„Wir haben in diesem Sommer unseren Fokus auf die Nachhaltigkeit unseres Kulturprogramms gelegt und wollen auch für Klimafragen sensibilisieren“, sagte der Vorsitzende des Kulturforums Köllertal Clemens Sebastian. So informiere Wolfgang Huberty am Freitag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr in seinem Vortrag über das neue Gebäudeenergiegesetz und den Einsatz von Wärmepumpen.