Fußball-Saarlandliga Die Liga setzt auf Kontinuität auf der Bank

„Wir rechnen mit bis zu 800 Zuschauern“, erklärt Köllerbachs Sportvorstand Bernd Gillet. Zum Saisonstart stellt sich die Frage: Können die SF Köllerbach nach dem Absturz in der Rückrunde der vergangenen Saison in die Erfolgsspur zurückkehren? In der Rückrunden-Tabelle belegten sie den letzten Platz, nachdem sie nach dem zwölften Spieltag Tabellenführer waren und zur Saisonhalbzeit auf Rang drei standen. „Wir haben das analysiert und sind der Meinung, dass das an der kräftezehrenden Hallenrunde lag. Weitere Gründe waren Verletzungen und ab dem Moment, als klar war, dass für uns nach oben nichts mehr geht, haben auch Biss und Willen gefehlt“, erläutert Gillet, dessen Mannschaft die Saison auf Platz zehn beendete. Er ist optimistisch, dass es mit einer etwas neu formierten Mannschaft in die Erfolgsspur zurückgeht.