Corona „sei dank“ : „Echte“ Püttlinger Fußgeängerzonen nun einen Schritt weiter

Püttlingen Durch Corona auf den Geschmack gekommen: Einstimmig beschloss der Ausschuss für Stadtplanung Püttlingen in seiner jüngsten Sitzung, die Einrichtung einer Fußgängerzone in der Innenstadt voran zu treiben.

Die Vorgeschichte steht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Zur Belebung der Innenstadt und zur Unterstützung der örtlichen Gastronomen im Bereich der Straße „Am Marktplatz“ hatte die Rathaus-Verwaltung bereits in einer frühen Phase der Corona-Pandemie, also im Frühjahr 2020, hier den Durchgangsverkehr unterbunden und so, erst einmal provisorisch, eine „Gastro- und Spielzone“ eingerichtet, um der örtlichen Gastronomie mehr Möglichkeiten für eine Außenbestuhlung zu geben. Stühle und Tische wurden nach draußen gestellt. Serviert wurden Kaffee und Kuchen, Eis, Getränke und Schnittchen, eine kleine Spielfläche für Kinder entstand.