Fantasy & Cosplay in Köllerbach Darth Vader & Co. zu Besuch in Burg Bucherbach

Köllerbach · Die Interessengemeinschaft Burg Bucherbach entführt Gäste am Samstag, 1. Juni, in eine weit entfernte Galaxis. An diesem Tag startet ab 14 Uhr die erste BurgCon Bucherbach. Das ganze soll ein Treffen für Fans von Science-Fiction, Fantasy, Wikinger, Superheldenfilmen und vielem anderen sein, solange es die Vorstellungskraft beflügelt.

27.05.2024 , 16:47 Uhr

Die Gruppe „Helden für Herzen“ werden auch bei der Köllerbach Burgcon dabei sein. Foto: Interessengemeinschaft Burg Bucherbach