Das Runde muss ins Eckige – und die Nadel in den Arm: Die Sportfreunde Köllerbach hatten am Wochenende selbst zu einer Impfaktion aufgerufen. 451 Impfwillige kamen zum Vereinshaus am Stadion neben der Burg Bucherbach im Püttlinger Stadtteil Köllerbach. Foto: SF Köllerbach