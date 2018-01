später lesen Bürgersprechstunde Bürgersprechstunden im „Zukunftsladen“ Teilen

Twittern







Die SPD Püttlingen lädt zu Bürgersprechstunden in ihren „Zukunftsladen“ ein (Völklinger Straße 6, in Püttlingen). Das Mitglied im Werksausschuss des Stadtrates, Gert Müller, ist am Montag, 29. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr vor Ort. Am Dienstag, 30. Januar, steht von 10 bis 12 Uhr die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und Beigeordnete der Stadt Püttlingen, Denise Klein, als Gesprächspartner zur Verfügung.