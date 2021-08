Interview mit Denise Klein : Wenn eine Verordnung die nächste jagt

Als vor gut einem Jahr jeder Bürger fünf Schutzmasken bekommen sollte, reagierte die Püttlinger Stadtverwaltung schnell: Im Püttlinger Trimmtreff, hier am Samstag, 25. August 2020, sortierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung die Masken, tüteten sie ein, dann wurden sie ausgetragen. Dieser Kraftakt war aber nicht alles, was an zusätzlichen Aufgaben durch Corona an der Püttlinger Verwaltung, und auch an den anderen kommunalen Verwaltungen, hängenblieb und hängenbleibt. Vorne steht hier Bürgermeisterin Denise Klein. Foto: BeckerBredel