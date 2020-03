Leseratte : Bücherei Liebfrauen hat Lesekönigin

Püttlingen Mit einem Gutschein der Buchhandlung Balzert belohnt die Bücherei Liebfrauen jährlich den eifrigsten Leser im Schulalter. Für das Jahr 2019 hat Jasmin Leidner den Preis gewonnen. Die zehnjährige besucht die 4. Klasse der Grundschule Viktoria.

In Ihrer Freizeit malt sie gerne, am liebsten liest sie spannende Bücher wie etwa „Saphirblau“ aus der Trilogie von Kerstin Gier. 2019 hat sie in der Bücherei Liebfrauen 59 Bücher ausgeliehen – und darüber hinaus noch viele weitere Bücher gelesen.