Serie Der Betrieb von nebenan : Buchhandlung Balzert-Stein: „Ein echtes Püttlinger Urgestein“

Christina Barbian ist eine der beiden Inhaberinnen der Buchhandlung Balzert-Stein in Püttlingen. Foto: BeckerBredel

Püttlingen Die Buchhandlung Balzert-Stein in Püttlingen gibt es seit über 100 Jahren. Inhaberin Christina Barbian gibt einen kurzen Blick hinter die Kulissen ihres „Ladens nebenan“.

Was bietet Ihre Firma an?

BARBIAN Wir sind eine Buchhandlung im klassischen Sinne, mit Ladengeschäft in der Püttlinger Pickardstraße. Bücher, die unsere Kunden bei uns bestellen, besorgen wir kurzfristig, sodass sie meist schon am nächsten Tag vorliegen. Gleichzeitig machen wir auf Neuheiten in den Bereichen Belletristik, Sach- und Kinderbuch aufmerksam. Zusätzlich finden sie bei uns Zeitungen und Zeitschriften, die sie im Supermarkt nicht bekommen, sowie Spiele, Schreibwaren, Papeterie, diverse Geschenkartikel und natürlich Schulbücher.