später lesen Semestereröffnung Bob-Dylan-Songsin der Stückguthalle Teilen

Twittern







Die VHS Püttlingen und das Kulturforum Köllertal präsentieren das Saarbrücker Quintett The Parkin’ meters in der historischen Stückguthalle. Mit den legendären Songs von Bob Dylan wird das Frühjahrssemester der VHS am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, im Kulturbahnhof eröffnet. Zur Gruppe gehören Awa Taban Shomal (Gesang), Felix Huppert (Kontrabass), Friederike Simon (Geige), Marius Buck (Schlagzeug) und Zippo Zimmermann (E-Piano, Ukulele, Klarinette).