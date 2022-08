Terror am Telefon : Betrügerin macht „Schockanruf“ bei Püttlinger Ehepaar

Püttlingen (mr) Letztlich wurde der Plan der Verbrecher rechtzeitig durchschaut, doch der „Schockanruf“ war für das Püttlinger Ehepaar, beide über 80 Jahre alt und von Erkrankungen betroffen, tatsächlich ein Schock, berichtet die Tochter: Als am Dienstagmorgen das Telefon klingelte hatte Vater abgehoben.

Sofort weinte und schrie am anderen Ende der Leitung eine Frau, die ihn mit „Papa“ ansprach und sagte, er müsse ihr helfen. Der Vater sprach sie daraufhin mit dem Namen einer anderen Tochter an. „Dann“, schildert die Tochter, „kam eine andere Frau an den Apparat, die sich als Kommissarin ausgab und meinem Vater sagte, meine Schwester hätte eine 40-jährige Frau überfahren, die auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sei. Meine Schwester wäre jetzt in Polizeigewahrsam, sie sei eindeutig schuld an dem Unfall, und sie müsse für acht bis zehn Jahre ins Gefängnis, es sei denn mein Vater würde eine Kaution in Höhe von 85 000 Euro zahlen.“ Im Hintergrund schrie unterdessen die andere Frau weiter nach Hilfe. Als der Vater sagte, dass er so viel Geld nicht habe, wurde gefragt, wie viel er zahlen könne. Er antwortete nicht direkt, so sagte die angebliche Kommissarin, sie würde sich wieder melden, dann wurde aufgelegt.