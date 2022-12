Köllerbach : Viel Freude am Weihnachtsmarkt in der Burg

Köllerbach Die gepflegte Burgruine in Köllerbach wurde im Advent zum Besucher-Magneten.

Wohl dem, der eine wahrhaftige Burg hat, so wie die Stadt Püttlingen mit der Burg Bucherbach im Stadtteil Köllerbach. Die gepflegte Anlage verleiht jedem Fest einen prächtigen Rahmen, so auch dem Weihnachtsmarkt. Nach der langen Coronapause ist die Vorweihnachtzeit in Püttlingen diesmal anders als gewohnt: Auf Weihnachtsmarkt und -dorf im Püttlinger Zentrum verzichteten Verwaltung und Verkehrsverein. Dafür zogen alle Beteiligten zur Burg Bucherbach. Dort lockte der Weihnachtsmarkt am vorigen Wochenende hunderte, wenn nicht tausende Besucher an. So wie Waltraud Klein aus Wadgassen, die sich zusammen mit ihrer Nichte Klara den Weihnachtsmarkt an der Burg nicht entgehen lassen wollte: „Selten haben wir so einen schönen Markt erlebt“, freute sich die Wadgasserin. Einer der Höhepunkte, zumindest aus Sicht der Kinder, war am Samstag der Auftritt des Nikolauses alias Marc Oelenschläger. „Auch ihr braucht Trost und guten Rat“, sagte der Nikolaus. „Und ich sehe, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr müsst euch nur anstrengen, um eure Ziele zu erreichen und zuversichtlich sein.“ Dann verteilte er seine Geschenke. Zudem gab es Lesungen, organisiert von der Püttlinger Buchhandlung Balzert, und viel Musik und Bühnenprogramm. Die „Tanzgruppe Fantasy“, Sängerin Maria Mastrantonio und die „Drei Rockenden Könige“ traten ebenso auf wie die Grundschule Köllerbach, der Musikzug Blau-Weiß, die Tanzgruppen „Happy Gospels“ und der TSG Weiß-Gold der DJK Püttlingen. Parallel dazu verkaufte Radiomoderator Wettermüller Misteln für die Spendenaktion „Sternenregen“. Das Bläserensemble der Musikschule Püttlingen markierte am Samstagabend den Schlusspunkt.