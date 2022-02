Neue Bestattungsart : Jetzt auch Baumgrabstätten in Püttlingen

Jetzt auch Baumgrabstätten in Püttlingen

Püttlingen Das zentrale Grabmal des neuen Grabfeldes soll aus Ideenwettbewerb örtlicher Steinmetze hervorgehen.

Ein bisschen Friedwald auf einen normalen Friedhof bringen – das steckt im Grunde hinter der Idee, auf einem Friedhof auch Baumbestattungen zu ermöglichen. Der Friedhof Engelsfeld in Püttlingen hat nun ein Feld für Urnen-Baumgrabstätten. Die Gräber sollen so auch leichter zugänglich sein als in einem echten Friedwald.