Katholiken gehen neue Wege : Christen sehen die Fastenzeit neu

Mit diesem Motiv lädt die Formatwerkstatt zum Gottesdienst für Aschermittwoch in die Püttlinger Liebfrauenkirche ein. Foto: Formatwerkstatt

Püttlingen Engagierte Katholiken bieten am Aschermittwoch ein überraschendes Gottesdienstformat. Es soll allen Christinnen und Christen, die daran teilnehmen, Denkanstöße und Energie für den Weg Richtung Osterfest mitgeben.

Für die Christen beginnt in der kommenden Woche die Fastenzeit. Allen Sorgen im Zusammenhang mit der Pandemie und allen mit Corona einhergehenden Einschränkungen zum Trotz bieten die Wochen vor Ostern eine große Chance, das eigene Profil zu schärfen, persönliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen und vielleicht vorhandene Energie für neue Ziele umzuwandeln.

Das Aschenkreuz als Wellenbrecher einzuordnen, ist einer der Gestaltungsimpulse für den Gottesdienst, die die ehrenamtlichen Teams der Formatwerkstatt im neuen pastoralen Raum Völklingen zurzeit vorbereiten. Die Formatwerkstatt ist ein „Ort von Kirche“ in Püttlingen, wo Ehrenamtliche immer wieder neue gottesdienstliche Formate oder Angebote entwickeln.

Der Profilgottesdienst in der Püttlinger Liebfrauen-Kirche beginnt am Aschermittwoch, 2. März, um 18 Uhr. In der Corona-Lage wollen die Teams noch vorsichtig bleiben. Deshalb ist für diesen Gottesdienst eine verbindliche Anmeldung erforderlich, damit vor Veranstaltungsbeginn die Einzelstühle mit passendem Abstand gestellt werden können.