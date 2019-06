Schäden auf dem ganzen Kirchengelände : Püttlinger Gemeinde leidet unter Vandalismus

Püttlingen Die zerstörerische Wut Unbekannter an Priestergräbern und Mariengrotte rund um den „Köllertaler Dom“ nimmt überhand.

Besonders getroffen hat es in der jüngsten Vergangenheit die Pfarrgemeinde St. Sebastian Püttlingen. Küster Klaus Zimmer, die Vorsitzende des Verwaltungsrates, Barbara Müller, und ihr Vertreter Franz-Josef Daub haben einen Hilferuf verfasst: „In den vergangenen Wochen häuften sich Vorfälle rund um die und in der Kirche, die uns veranlassen, diese öffentlich zu machen“, schreiben sie in einer E-Mail.

Weniger schön: Im erwähnten Pfarrgarten werden seit Wochen immer wieder frisch gepflanzte Blumen der Priestergräber – gespendet von der Frauengemeinschaft – auf Gehwege und Kirchentreppen geworfen. Daub: „Wir haben die Blumen, soweit möglich, wieder eingepflanzt. Sie wurden kurze Zeit darauf wieder herausgerissen.“ Der Platz vor der Mariengrotte diene offensichtlich als Treffpunkt von Jugendlichen, die dort Alkohol und Drogen konsumieren, Flaschen zertrümmern, Cannabistüten in die Büsche werfen, Pizzaverpackungen hinterlassen, Wasserpfeifen „vergessen“. Auch die Bank sei schon sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es in der Mail. Im Foyer der Kirche seien alle dort bereitgestellten Votivkerzen auf einmal angezündet worden. Müller: „Ein Sicherheitsrisiko, so dass wir den Kerzenständer zeitweise entfernen mussten.“ Die Außenanlage werde als Spielplatz und „Verkehrsübungsplatz“ genutzt, die frisch eingesäte Rasenfläche mit Fahrrädern überquert. Daub: „Niemand hat was dagegen, dass die Kinder sich dort aufhalten und mit ihren Rollern und Fahrrädern dort herumfahren. So sind sie wenigstens nicht dem Straßenverkehr ausgesetzt.“ Müller ergänzt: „Wir können und wollen keine Zäune hochziehen, zumal dies ein öffentlicher Weg ist.“ Aber, so Daub: „Wir wollen die Eltern sensibilisieren, dass diese auf ihre Kinder einwirken. Wir wollen auch die Öffentlichkeit bitten, ein Auge auf die Anlage zu haben und uns Störer und Störfälle zu melden.“