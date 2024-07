Kommunalpolitik im Köllertal Vieles neu im Püttlinger Stadtrat

Ernste Worte, viele neue Personalien und auch Seltsames gab es in der dreistündigen konstituierenden Sitzung des neuen Püttlinger Stadtrates. Vor der Verpflichtung der Ratsmitglieder per Handschlag sprach Bürgermeisterin Denise Klein (SPD) mit Blick auf die Haushaltskrise der Stadt von schweren Zeiten, die auf Püttlingen zukommen. Sie appellierte an „alle demokratischen Kräfte im Stadtrat“, gemeinsam nach Lösungen zu suchen: „Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, wie es mit ihrer Heimatstadt weitergeht: Wie wird unsere Zukunft aussehen? Wie wollen wir zusammenleben? Welche Werte sollen unser Zusammenleben ausmachen? Wie wollen wir unsere Demokratie verteidigen und beleben? – Fragen, auf die wir Antworten liefern müssen. Das ist unsere Verpflichtung als demokratisch gewählte Volksvertretung.“