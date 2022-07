Neues Beweidungsprojekt in Püttlingen : Die Schwarzen Schafe des Köllertals

Neues Beweidungsprojekt in Püttlingen

In Püttlingen wird man künftig „Schwarze Schafe“ nicht nur in Menschen-Familien finden: Drei Exemplare der aus der Alpenregion stammenden Schwarzen Bergschafe, die zu den bedrohten Haustier-Rassen gehören, weiden jetzt im Naturschutzgebiet „Bergehalde Viktoria“. Das neue Beweidungsprojekt – es gibt ja schon einige in Püttlingen – startete nach etwa einem Jahr Planung und Grundstücksverhandlungen.