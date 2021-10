Stadtrat hat entschieden : Püttlinger Bahndamm wird komplett abgetragen

Im Püttlinger Stadtpark, hier am unteren Bildrand zu sehen, wird ein Bahndamm verschwinden. Foto: BeckerBredel

Püttlingen Nach langen Diskussionen stimmte der Stadtrat fast einstimmig dafür. Für den Hochwasserschutz wird eventuell eine Wand errichtet.

Die Entscheidung war am Mittwochabend im Püttlinger Stadtrat sogar relativ schnell gefallen. Allerdings wurde der ursprüngliche Abriss-Plan – ein zentraler Bestandteil für den „Klimagarten Köllertal“ – deutlich durch einen Zusatz ergänzt: Dort, wo der hinter den Häusern der Hauptstraße verlaufende Damm einen Lärm-, Sicht- und Hochwasser­schutz bedeutet, soll der Verlust des Dammes durch eine – Platz sparende – Alternative ersetzt werden. Eventuell könnte es eine Gabionensteinwand werden, ähnlich wie am Platz Saint Michel, sagte Bürgermeisterin Denise Klein (SPD). Ob es letztlich tatsächlich eine solche Wand wird oder andere Schutzmaßnahmen, steht noch nicht endgültig fest.

Die Entscheidung zum Abtragen des Dammes war am Ende sogar fast einstimmig gefallen. Lediglich Marc Oehlenschläger (Freie Wähler), der schon in früheren Rats- und Ausschusssitzungen erklärt hatte, vom kompletten Erhalt der Bahndamm-Reste nicht abweichen zu wollen, stimmte dagegen.

Zu Beginn der kurzen Debatte hatte die Bürgermeisterin nochmal mit Nachdruck – und mit der oben genannten Ergänzung – für den Abriss geworben, zumal sie den Eindruck gehabt habe, dass das Thema auch innerhalb der einzelnen Ratsfraktionen kontrovers diskutiert worden sei. So erinnerte sie daran, dass der ursprüngliche, von Fachleuten ausgearbeitete „Masterplan“ für den „Klimagarten Köllertal“ – unter Einarbeitung guter Anregungen aus der Bürgerschaft – die beste Möglichkeit sei, jene Ziele zu erreichen, die auch deshalb angestrebt werden müssen, um die 2,6-Millionen-Euro-Förderung des Bundes zu erhalten. Und sie warf die Frage auf: „Erreichen wir das, wenn wir alles lassen?“ – gemeint war: wenn der Bahndamm unverändert stehen bleibt.

Der Kompromiss, die Damm-Reste durch alternative Schutzmaßnahmen zu ersetzen, sei eine gute Lösung, um einerseits den Schutz weiterhin zu gewährleisten, andererseits Platz für „Überlaufflächen“ am Köllerbach und den Spielplatz zu gewinnen. Man wäre dann immer noch „ganz nah am optimalen Planungszustand“.

Das Areal für Jugendliche würde dann im Park bleiben und nicht, wie zwischenzeitlich angedacht, in den Bereich des Platzes Saint Michel verlegt. Letzteres hätte auch ein Problem mit sich bringen können: Sollte Püttlingen, wie gewünscht, an die geplante Schnellbus-Linie angeschlossen werden, dann müsste der Parkplatz dort vermutlich erweitert werden, um Raum für den dann benötigten Park&Ride-Platz zu gewinnen. Denise Klein erinnerte auch an die eng gesteckten Fristen: Die Fördergeld-Geber erwarten eine ausreichend belastbare Planung bis spätestens 27. Oktober.