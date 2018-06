später lesen Wer hat was beobachtet? Baggerkabine in Köllerbach geklaut FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr ist in der Sommerbergstraße in Köllerbach die Fahrerkabine eines Minibaggers gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner sich den Bagger für Gartenarbeiten gemietet.