Weihnachtliche Burgruine Weihnachtsmarkt in der Burg Bucherbach

Die Stadt Püttlingen lädt zum Weihnachtsmarkt im stimmungsvollen Ambiente der Burg Bucherbach in Köllerbach ein – von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember – wir behaupten frech: Es ist der schönste Weihnachtsmarkt im Regionalverband, oder? Die offizielle Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr, am Samstag und Sonntag ist von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Zu den Mitwirkenden gehören eine Fantasy-Tanzgruppe, die Grundschule Köllerbach, die Gruppe Happy Gospels, Sängerin Maria Mastrantonio, die Stadtkapelle Püttlingen und der Tambourverein Blau-Weiß Köllerbach.