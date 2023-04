Frühlingsfest Viel Neues beim ASV Püttlingen

Beim Angelsportverein Püttlingen tut sich so einiges. Und das nicht nur wegen seines ersten Frühlingsfestes am kommenden Sonntag, 30. April. Bereits zu Beginn des Festes um 10 Uhr wird auch die nagelneue behindertengerechte Angel-Plattform am unteren Weiher vorgestellt, von der aus Rollstuhlfahrer, etwa 70 Zentimeter über dem Wasser sitzend, bequem angeln können. Auch der untere Weiher selbst, der wegen Schäden einige Zeit ausgefallen war, ist dann wieder voll einsatzbereit. Zu Gast ist dort zudem Fliegenfischer Timo Schneider mit Vorführungen.