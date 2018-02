Köllertalstraße wird bald wieder voll gesperrt

Autofahrer und Anwohner werden nicht gerade sehnsüchtig darauf gewartet haben, aber dass die umfangreichen und unumgänglichen Bauarbeiten in der Köllertalstraße nach der Winterpause weitergehen müssen, war klar gewesen. Jetzt steht auch der Termin fest: Schon nächste Woche endet die Bau-Pause, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. „Die Wiederaufnahme der Baustelle erfolgt am Donnerstag, 1. März, mit einer Vollsperrung der Straße. Ab diesem Zeitpunkt müssen wieder die Umleitungsstrecken befahren werden. Die Anlieger hingegen können, wie im vergangenen Jahr, bis zur Baustelle in die Straße einfahren“, heißt es in der Mitteilung.

Damit ist dann die Haupt-Route durch beide Püttlinger Stadtteile von der Stadtmitte Püttlingen bis zum Ortseingang Köllerbach wieder gesperrt (die Zufahrt zu Trimmtreff und Tankstelle bleibt, von Köllerbach aus, frei). Immerhin: Die ausgeschilderten Umfahrungen hatten sich schon im vorigen Jahr alles in allem recht gut bewährt.

(mr)