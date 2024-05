Schach Wieso eine Weltmeisterschaft im Schach vier Jahre dauern kann

„Balzert ist Senioren-Fernschachmeister: Antonius Balzert möchte bei Weltmeisterschaft teilnehmen – die dauert vier Jahre.“ So titelten die Kollegen der „Badener Neuesten Nachrichten“ vor wenigen Tagen. Was das mit Püttlingen zu tun hat? Der stolze Sieger ist der Saarländer Antonius Balzert, der in Baden-Baden lebt. Er ist deutscher Seniorenmeister im Fernschach. Das ist eine Variante des Schachspiels, bei der sich die Partner nicht am Brett gegenüber sitzen, sondern sich an unterschiedlichen Orten befinden und die Züge mittels eines Mediums austauschen. Dabei können die unterschiedlichsten Übermittlungsarten zum Einsatz kommen, von Postkarte bis SMS – daher die lange Dauer eines Turniers. Offizielle Turniere werden allerdings heutzutage auf einem Fernschachserver, selten noch per E-Mail oder Postkarte ausgetragen.