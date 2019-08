Zwei Spielabsagen in dieser Woche in der Fußball-Saarlandliga. (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Püttlingen Gleich zwei Begegnungen der Kicker der ersten Mannschaft fallen nach dem plötzlichen Tod eines Spielers in dieser Woche aus.

In der Saarlandliga kommt es in dieser Woche zu zwei Spielausfällen mit ursprünglicher Beteiligung der SF Köllerbach. Grund dafür ist nach Informationen der Saarbrücker Zeitung ein Todesfall innerhalb der ersten Mannschaft, die zurzeit in der Saarlandliga auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Vereinsvorsitzender Bernd Gillet bestätigte Angaben, wonach die Sportfreunde ihren Mittelstürmer Yannick Nonnweiler (24) verloren haben. Zu Hintergründen des plötzlichen Todes äußerte sich der Verein aus Respekt vor den Angehörigen nicht.