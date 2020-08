A-Cappella-Gesang : Vokaloktett Cantamus in der Köllerbacher Martinskirche

Vokaloktett Cantamus in der Köllerbacher Martinskirche

Püttlingen Das Vokaloktett Cantamus tritt in der historischen Martinskirche im Puttlinger Stadtteil Köllerbach auf. Es präsentiert am Freitag, 4. September, 19 Uhr, im Rahmen einer Abendmusik eine Auswahl geistlicher und weltlicher A-Cappella-Chormusik aus vier Jahrhunderten.

Die acht Sängerinnen und Sänger gastieren bereits seit über zehn Jahren regelmäßig auch in der Martinskirche. Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung bis Freitag, 4. September, 12 Uhr, unter Angabe von Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer erforderlich.