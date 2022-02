Zweimal Fahrerflucht in Püttlingen : 87-Jährigen von der Straße abgedrängt

Foto: dpa/Daniel Karmann

Püttlingen Zu einem Unfall mit Fahrerfluch kam es am Samstag gegen 11.20 Uhr in der Fresagrandinariastraße im Püttlinger Stadtteil Köllerbach: Ein schwarzer Kleinwagen, der Richtung Sprenger Straße fuhr, geriet zur Hälfte auf die Gegenfahrbahn, so dass der 87-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes E250 nach rechts ausweichen musste und dabei vier Begrenzungspfosten umfuhr.

Zu einem weiteren Fluchtunfall war es zwischen etwa 18 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag im Püttlinger Pommernweg gekommen: Ein noch unbekanntes Fahrzeug streifte einen geparkten Skoda, dessen komplette linke Fahrzeugseite dabei beschädigt wurde.