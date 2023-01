Köllerbach : Die große Geschichte und der kleine Mann

Die Luther-Büste vor der Martinskirche in Köllerbach. Ob er am Sonntag die Ohren spitzte, als es in der Kirche um „seine“ Reformation ging? Foto: Fred Kiefer

Köllerbach Wie erlebte der einfache Bürger die Reformation? Darum ging es im ersten Festvortrag mit Musik im Rahmen von „800 Jahre Martinskirche Köllerbach“.

„Die Reformation in Nassau-Saarbrücken aus der Sicht des gemeinen Mannes“ – dieses Thema interessierte am Sonntag rund 50 Zuhörer in der Köllerbacher Martinskirche. Menschen, die trotz des Wintereinbruchs mit ordentlich Schneefall den Weg auch von außerhalb auf sich genommen hatten.

Wobei sich der Referent, Ruhestandspfarrer und Kirchenhistoriker Dr. Bernhard Bonkhoff, als kompetenter Kenner der Ereignisse in der Grafschaft Nassau-Saarbrücken im 16. Jahrhundert erwies.

Info Wittenberg und die Folgen Die Reformation („Wiederherstellung“) als kirchliche Erneuerungsbewegung bedeutete auch eine Spaltung des westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen, Ausgangspunkte waren im frühen 16. Jahrhundert die Städte Wittenberg und Zürich. Ihr Beginn wird gerne auf 1517 datiert, als Martin Luther seine 95 Thesen, die auch seine Kritik am Schüren der Angst vor dem „Fegefeuer“ und am Ablasshandel der katholischen Kirche enthielten, an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben soll. Ob dies wirklich geschah, ist umstritten. Bekannt ist, dass er seine Thesen an den Erzbischof von Mainz schickte und als eine Antwort ausblieb, auch an Freunde verteilte, die sie ohne sein Wissen veröffentlichten. Wenige historische Ereignisse sorgten für so umfassende kirchliche, aber auch politische und gesellschaftliche Umwälzungen wie die Reformation. Die Aufklärung des Bürgertums wurde vorangetrieben, auch die deutsche Sprache wurde, durch Luthers Bibelübersetzung, beeinflusst. Und die Frage, ob ein Fürst oder Land der katholischen oder reformierten Seite anhing, spielte europaweit bei Kriegen eine Rolle, etwa beim Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), der auch die Saarregion großflächig entvölkerte. Selbst noch im blutigen Nordirlandkonflikt der jüngeren Vergangenheit spielte die Konfessionszugehörigkeit eine Rolle. Ein Goßteil des späteren Saarlandes wurde gewissermaßen per Erbschaft evangelisch: 1574 starb die ältere Linie Nassau-Saarbrücken mit Graf Johann IV., dem letzten katholischen Grafen aus. Die Erben kamen aus der evangelischen Linie Nassau-Weilburg. Dort führte Graf Philipp III. bereits 1526 die Reformation nach lutherischem Bekenntnis ein, die ab 1574 unter seinen Söhnen auch für Saarbrücken und Ottweiler galt.

Die Quellenlage ist dürftig, doch steht fest, sagte Bonkhoff: „Der Staat, die Obrigkeit, hat die Reformation eingeführt.“ An verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten, aber stets mit der lutherischen Vorgabe: Gebete, Gesänge, Texte, sind fortan nicht mehr in lateinischer Sprache sondern in allgemein verständlichem Deutsch zu halten. Das war ein klarer Bruch bis zu den dahin geltenden mittelalterlichen Gebräuchen und Traditionen in den Kirchen, bei denen mehr oder weniger die lateinischen Text vorne am Altar gemurmelt wurden und „der gemeine Mann“, also die einfachen Bürger keinen blassen Schimmer hatten, was da eigentlich gesagt wurde.

Als weitere wichtige Neuerung galt die Praxis, beim Abendmahl Brot und Wein zu reichen. Zudem wurde in einem kirchlichen Kalender festgelegt, an welchen Feiertagen nicht gearbeitet werden durfte. Eingeführt wurde ein finanzieller Obolus, „Abendmahlpfennig“ genannt, aber ebenso die Vorschrift, dass Pfarrer – die nun auch heiraten durften – nicht außerhalb ihrer Pfarrstelle wohnen sollten. Sie mussten darüber hinaus über eine fundierte theologische Ausbildung verfügen und dadurch, so die damalige Vorgabe, in der Lage sein, das Wort Gottes in der Bibel zu kennen und der Gemeinde auszulegen.

Die Veränderungen bezogen sich aber nicht nur auf das, was in den Kirchen geschah: Auch das Schulwesen wurde im Rahmen der Reformation an die neuen Vorgaben angepasst. Vorangetrieben wurde zudem das Ausübung diakonischer Hilfsdienste aus den Kirchengemeinden heraus. Das neue Regelwerk war aber offenbar nicht komplett starr, denn Bernhard Bonkhoff schilderte: „Von jeder Regel gab es auch Ausnahmen.“ Mehr zum Thema findet sich in seinem Buch „Die Anfänge der Reformation in der Pfalz“, erschienen im Conte-Verlag.

Dass die einfache, „von oben“ reformierte Bevölkerung auch an alten Traditionen festhalten konnte, zeigt ein Beispiel, das der Hausherr der Martinskirche, Pfarrer und Kirchenhistoriker Professor Joachim Conrad, bei anderer Gelegenheit geschildert hatte: Eigentlich waren Beinhäuser, in denen die Knochen der Verstorbenen aufbewahrt wurden, in evangelischen Gemeinden nicht mehr erlaubt. Die Köllerbacher Landbevölkerung hielt dennoch daran fest, bis 1618 die Anordnung des Saarbrücker Grafen kam, dass nun mit dem Beinhaus Schluss zu sein habe.

Mit spannungsreichen barocken Sonaten aus der Feder von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach umrahmten Lea Freudenreich, Querflöte und Andreas Ganster, Orgel und Klavier, das spannende „Gesprächskonzert“. Es war auch Auftakt für eine Reihe von weiteren Vorträgen mit Konzerten im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Köllerbacher Martinskirche.