Köllerbach Beim Fest auf 800 Jahre zurückgeblickt

Man hatte Glück mit dem Wetter. Und jede Menge Besucher. Die Rede ist von Kölln im Köllertal. Kölln, im Gegensatz zur Großstadt am Rhein mit zwei „L“. Hier feiert die Evangelische Kirchengemeinde (KG) das 800jährige Bestehen ihrer Martinskirche; genauer gesagt: die früheste bekannte urkundliche Erwähnung, denn tatsächlich ist die Kirchen noch deutlich älter. Gefeiert wird mit großem Programm, übers ganze Jahr verteilt: Konzerte, Vorträge, Buchvorstellungen, Herausgabe der Festschrift, geschichtlich inspirierte Gottesdienste mit Musik und Gesang von der Gregorianik über den Barock, die Romantik bis hin zur Moderne, Kunstausstellungen ... und am vorigen Wochenende – am Samstag wurde der Zapfhahn angeschlagen – folgte das große Gemeindefest, bei dem am Sonntag nach Trinitatis (Dreifaltigkeit) auch die Kinder im Mittelpunkt standen.