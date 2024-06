Amatheurtheater 25 Jahre Neue Volksbühne Püttlingen

Ihr 25-jähriges Bestehen feierte die Neue Volksbühne Püttlingen am Samstag vor großem Publikum im Gasthaus Schmeer auf der Ritterstraße. „Seit einem Vierteljahrhundert bereichert die Neue Volksbühne das kulturelle Leben in der Stadt und begeistert Jung und Alt“, sagte Katharina Jochum, die Pressesprecherin der Volksbühne. Viel Lob gab es von Bürgermeisterin Denis Klein – „Seit 25 Jahren sorgt die Neue Volksbühne mit ihren Vorstellungen für einen Rausch in Püttlingen“ – und Thomas Redelberger, Heusweiler Bürgermeister und Vorsitzender des Verbandes saarländischer Amateurtheater: „Die letzten Jahre mit Corona haben gezeigt, wie schwierig es ist, einen Verein zu führen. Ihr aber habt diese schwierige Zeit großartig überstanden.“