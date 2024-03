Ein Viertel Jahrhundert Musik-Begeisterung 25 Jahre Förderkreis Kirchenmusik

Eigentlich ist der Name zu kurz gegriffen. Denn den Mitgliedern des „Förderkreis‘ Kirchenmusik St. Sebastian Püttlingen“ geht es natürlich – mit einer Vielzahl von Konzerten – auch um die Kirchenmusik, aber nicht nur. Und das seit einem viertel Jahrhundert: Der Verein feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. – 25 Jahre, in denen immer wieder Geld aufgetrieben wurde, um Arbeiten insbesondere am „Köllertaler Dom“ – der Pfarrkirche St. Sebastian – und an dessen Orgel zu fördern.