Die Kirche war noch voll Kommunion und Rindfleisch-Supp‘

In diesem Jahr waren es 17 Kinder, die in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu in Köllerbach zur ersten Kommunion gegangen waren. Wir wollen aber einen kleinen Zeitsprung machen – ins Jahr 1958. Agnes Himbert, damals eine geborene Feld, ist im Besitz einer Liste der damaligen Pfarrgemeinde. 112 Erstkommunion-Kinder waren es vor 65 Jahren gewesen. Zum Üben kamen sie in der Vorwoche des „Weißen Sonntages“ täglich in die Kirche, natürlich zu Fuß! Beim Schreiber dieser Zeilen, 1959 in der Püttlinger Pfarkirche St. Sebastian zur Kommunion gegangen, waren es immerhin noch fast 40 Kinder gewesen, zudem gab es 1959 noch eigene Kommunionfeiern in den damaligen Püttlinger Pfarreien St. Bonifatius und Liebfrauen.